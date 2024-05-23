Ziraat Türkiye Kupası, İstanbul’da kaldı: Kupa galibi Beşiktaş oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Seyir zevki yüksek geçen maçta siyah beyazlı ekip 3-2 kazanmayı bildi. 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası’nı Beşiktaş kazanmış oldu.

Beşiktaş, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan 62. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Siyah beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nı 11. kez kazandı. Kupa töreninde de futbolcular kupayı taraftarlarla coşkulu şekilde kutladı.

YARI FİNALDE ANKARAGÜCÜNÜ GEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynandı. Bu turda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş, yarı finalin ilk maçında deplasmandan golsüz eşitlikle döndü. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan rövanş maçında kara kartal, rakibini 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası’nda adını finale yazdırdı.