Olaylı derbiyle ilgili önemli gelişme! Fenerbahçeli o, üç isim ifadeye çağrıldı!

Olaylı derbiyle ilgili önemli gelişme yaşandı. G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli üç isim ifadeye çağrıldı.

YAYINLAMA
Google News
Olaylı derbiyle ilgili önemli gelişme! Fenerbahçeli o, üç isim ifadeye çağrıldı!

G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve Hulusi Belgü ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Olaylı derbiyle ilgili önemli gelişme! Fenerbahçeli o, üç isim ifadeye çağrıldı!

Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek'in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı. Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağrıldı.

Olaylı derbiyle ilgili önemli gelişme! Fenerbahçeli o, üç isim ifadeye çağrıldı!

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal, ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosuna geldi. Fenerbahçeli isimler basın savcısına ifade verecek.

İzmir Karabağlar'da yürek yakan haber! Evde çıkan feci yangın minik Emircan'ı yuttu!İzmir Karabağlar'da yürek yakan haber! Evde çıkan feci yangın minik Emircan'ı yuttu!

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı!Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı!

Altın şaşırtmaya devam ediyor? Bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek kaç TL? 24 Mayıs 2024 Cuma güncel altın fiyatlarıAltın şaşırtmaya devam ediyor? Bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek kaç TL? 24 Mayıs 2024 Cuma güncel altın fiyatları

Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlar yandı! Cezalarla ilgili kanun teklifi yasalaştıFahiş fiyat ve stokçuluk yapanlar yandı! Cezalarla ilgili kanun teklifi yasalaştı

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ziraat Türkiye Kupası, İstanbul’da kaldı: Kupa galibi Beşiktaş oldu
Ziraat Türkiye Kupası, İstanbul’da kaldı: Kupa galibi Beşiktaş oldu
Pep Guardiola, Kylian Mbappe ve Xavi, Arda Güler'i övgü dolu sözlerle yere göğe sığdıramadılar
Pep Guardiola, Kylian Mbappe ve Xavi, Arda Güler'i övgü dolu sözlerle yere göğe sığdıramadılar
Pendikspor'dan üzücü haber! Başarılı genç sporcusu Caner Oral, yoğun bakımda
Pendikspor'dan üzücü haber! Başarılı genç sporcusu Caner Oral, yoğun bakımda
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu! İtalya basını Jose Mourinho'nun yeni takımını açıkladı!
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu! İtalya basını Jose Mourinho'nun yeni takımını açıkladı!
Son Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'İslami Finans Zirvesi'nde konuştu
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'İslami Finans Zirvesi'nde konuştu
Taksiciyi bıçaklayarak yol kenarına atan katilin cezası belli oldu!
Taksiciyi bıçaklayarak yol kenarına atan katilin cezası belli oldu!
Son dakika! MSB'den önemli açıklama: PKK'ya darbe üstüne darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! MSB'den önemli açıklama: PKK'ya darbe üstüne darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
LGS giriş belgeleri yayımlandı! LGS 2024 sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2024 LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS giriş belgeleri yayımlandı! LGS 2024 sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2024 LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Arda Güler dünyanın gündemine oturdu! İspanyollar onu Lionel Messi'nin lakabıyla çağırıyor
Arda Güler dünyanın gündemine oturdu! İspanyollar onu Lionel Messi'nin lakabıyla çağırıyor
Servet Yardımcı duyurdu: UEFA'dan Türkiye'ye sevindiren haber! 2026- 2027 UEFA Avrupa ve Konferans Ligi İstanbul'da!
Servet Yardımcı duyurdu: UEFA'dan Türkiye'ye sevindiren haber! 2026- 2027 UEFA Avrupa ve Konferans Ligi İstanbul'da!
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyararak il, il hava durumunu açıkladı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyararak il, il hava durumunu açıkladı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Almanya'dan şok açıklama! Netanyahu'yu tutuklayacağız: 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Almanya'dan şok açıklama! Netanyahu'yu tutuklayacağız: 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Altın şaşırtmaya devam ediyor? Bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek kaç TL? 24 Mayıs 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Altın şaşırtmaya devam ediyor? Bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek kaç TL? 24 Mayıs 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Türkiye Kupası'da, büyük Finalin hakemi belli oldu! İşte o isim...
Türkiye Kupası'da, büyük Finalin hakemi belli oldu! İşte o isim...
Son dakika! İstanbul Valiliği'nden derbi soruşturması!
Son dakika! İstanbul Valiliği'nden derbi soruşturması!
Yorumlananlar
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!