A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: İşte o liste...

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

Yayınlanma:

A Milli Takımımızın, Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Altay, Berke, Mert, Uğurcan

Orta saha: Demir Ege, Hakan, İsmail, Kaan, Orkun, Salih

Forvet: Arda, Barış Alper, Can, Deniz, İrfan Can, Kenan, Kerem, Oğuz, Yunus

Jose Mourinho devri bitti! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte yeni listedeki bomba isimler!Jose Mourinho devri bitti! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte yeni listedeki bomba isimler!

Son dakika! Fenerbahçe'de Mourınho depremi! Fenerbahçe Jose Mourınho ile yollar ayrıldıSon dakika! Fenerbahçe'de Mourınho depremi! Fenerbahçe Jose Mourınho ile yollar ayrıldı

