A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: İşte o liste... 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.