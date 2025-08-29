A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: İşte o liste...
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
Son dakika! A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: İşte o liste...
A Milli Takımımızın, Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım aday kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Altay, Berke, Mert, Uğurcan
Orta saha: Demir Ege, Hakan, İsmail, Kaan, Orkun, Salih
Forvet: Arda, Barış Alper, Can, Deniz, İrfan Can, Kenan, Kerem, Oğuz, Yunus
En güzel, en güncel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı cuma mesajları
Jose Mourinho devri bitti! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte yeni listedeki bomba isimler!
Son dakika! Fenerbahçe'de Mourınho depremi! Fenerbahçe Jose Mourınho ile yollar ayrıldı