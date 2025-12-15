Trabzonspor-Beşiktaş maçında olay pozisyonlar: Eski hakemleri bir birine düşüren hakem kararı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında hakem Ali Şansalan verdiği kararlarla gündem yarattı...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlar tartışmalara sebep oldu. Eski hakemler, mücadeledeki pozisyonları değerlendirdi.

rendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eski hakemler, mücadelede hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararları değerlendirdi.

ORKUN KÖKÇÜ'YE KART BEKLENTİSİ!

Maçın 5'nci dakikasında Orkun Kökçü, Trabzonspor forması giyen Serdar Saatçi'ye faul yaptı. Hakem pozisyonun ardından Orkun Kökçü'ye sarı kart gösterdi. Pozisyona VAR müdahale etmedi.

Mustafa Çulcu: Orkun Kökçü’nün yaptığı faul kırmızı kart.

Erman Toroğlu: Topla oynayan Beşiktaşlı oyuncunun ayağını kurtarma şansı yok. Orkun’a ben burada sarı kart bile vermem.

Deniz Ateş Bitnel: Orkun Kökçü'nün Serdar'a müdahalesi sınırda. VAR müdahale edemez! Topuk yerde ayak üstüne müdahale olması sarı kartı destekler!

Bahattin Duran: Kırmızı kartın sınırlarını zorlasa da sarı kart doğru. Topuğunu tam bileğe oturtmamış. Güç transferini aktaramamış. Bu haliyle sarı kartı kabul ediyorum. Biraz daha yukarıda olsaydı kırmızı kart olurdu.

Deniz Çoban: Hakemin sarı kartı göstermesi doğru.

Bülent Yıldırım: Bu haliyle doğru bir sarı kart.

EL BİLAL TOURE KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Sol kanattan atağa kalkan Ozan Tufan, El-Bilal Toure'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan, pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.

Pozisyonu izleyen Ali Şansalan, El-Bilal Toure'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

Eski hakemler, El-Bilal Toure'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonunu değerlendirdi.

Deniz Ateş Bitnel: El Bilal Toure'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda, hakem kararı sahada verseydi saygı duyulurdu fakat güç transferi olmayan, bacağın gergin görünmediği bu pozisyonda ciddi faullü oyundan söz etmek zor! VAR müdahalesi kesinlikle yanlış.

Bülent Yıldırım: Bilal’in kırmızı kartında kırmızı kart kriteri olarak sadece nereyeyle nereye yani kramponun çivileriyle rakibin tendonuna bir müdahale var fakat bunun dışında hız, yoğunluk, şiddet yok dolayısıyla bu VAR müdahalesi çok yanlış.

Erman Toroğlu: Topla oynama niyeti yok. Net kırmızı kart.

Mustafa Çulçu: Beşiktaş'a gösterilen kırmızı tamamen hakemlerin uydurması.

Bahattin Duran: Bu hemen taç çizgisinin önü. Bunu ağır çekimde izlememek lazım. Fotoğrafı bu şekilde durdurursak bizi yanıltır. Acımasız, sert hissini vermedi. Buna VAR müdahale etti. Bu pozisyonlar gaddarlık yok. El Bilal Toure ayağıyla bastı ama iki ayağıyla mı bastı? Dizden gücü aktardı mı? Hayır. Kramponunun altı değer değmez ayağını kaldırdı. Hızlı gelmiyor, şiddet yok. Kontrolsüz hareket diyebilirsin. Ozan'da hiçbir beklenti yok. Trabzonspor takımı hemen oyuna başladı. O sırada hakemden düdük geldi. Çok yanlış bir VAR müdahalesi. En fazla sarı kart olabilir. VAR müdahalesi çok yanlış.

Deniz Çoban: Bu görüntü her şeyi anlatıyor. Pozisyon yaralayıcı, gaddar olmalı. Öyle bir şey olsa Ozan'ın bu kadar hızlı kalkması olağan akışa uygun değil. Benim gördüğüm Ozan zaten bir şey hissetmemiş. Demek ki güç transferi gerçekleşmemiş. Bakın ilk etapta kimse hakemin neyi beklediğini anlamıyor. Pozisyonu izlemeye geldiğinde hakem, Trabzonspor futbolcuları ve heyeti kendi aleyhlerine bir şey çıkacak sanıyor. Sarı kart olmalıydı. Dizler dükülü, güç transferi yok. Klasik sarı kart. Kırmızı kartı hiç düşünmem.

