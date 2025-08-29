Jose Mourinho devri bitti! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte yeni listedeki bomba isimler!
29 Ağustos 2025 12:51
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımda ayrılık sonrası Portekizli teknik adamın yerine gelecek isim belli oluyor.İşte yeni listedeki bomba isimler!
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımda ayrılık sonrası Portekizli teknik adamın yerine gelecek isim belli oluyor. Fenerbahçe yönetimi saat 17.00'de toplanacak. İşte listedeki dikkat çeken isimler...
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, flaş bir karar aldı.Sarı-lacivertli takım Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada,
denildi. "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de öne çıkan teknik adam da belli oldu.
A Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler eski teknik direktörü İsmail Kartal'ı takımın başına getirmek istiyor.
YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR
Habere göre yeni teknik direktörün belirlenmesi için yönetim kurulunun toplanacağı belirtildi. Toplantının saat 17.00'de olması bekleniyor.
Fenerbahçe'de yönetimin büyük bir çoğunluğu İsmail Kartal'ın göreve gelmesini istiyor.
Öte yandan İsmail Kartal ile birlikte A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da adaylar arasında yer aldığı iddia ediliyor.
Şu ana kadar 3 farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Kartal, toplam 125 maça çıktı ve 86 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.
Jose Mourinho ise Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.