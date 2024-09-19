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En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı

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En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı
Cuma günleri müslümanların en anlamlı ve kutsal günlerinden biri olup bu günde eş dost ve arkadaşlarına en güzel cuma mesajşlarını göndermek için araştırma yapmaya devam ediyor. İşte, En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, en kısa ve öz anlamlı Cuma mesjları.
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 1 133

Rabbimiz bize bir kez daha Cuma gününe eriştirdi. O'nun rahmeti üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!Cuma günü, insanlığa rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sevgi ve şefkatiyle dolu bir gün. Hayırlı Cumalar!.




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En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 2 233

Bugün dualarınızın kabul olacağı mübarek bir gün. Cuma gününüz hayırlı olsun.Yüce Allah, bize Cuma gününü bir hediye olarak verdi. O'nun rahmetiyle dolu bu gününüzü hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Cumalar!

Cuma günü, umutların tazelendiği, duaların kabul edildiği, af ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı bir gündür. Hayırlı Cumalar!

Rabbimiz, bizi bir kez daha Cuma gününe eriştirdi. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar!

Cuma günü, bütün günahların affedileceği bir gün. Umutlarınızın gerçekleşeceği, dualarınızın kabul olacağı bir Cuma diliyorum..

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En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 3 333

ugün dualarınızın Cenab-ı Hakk'ın katına ulaşacağı mübarek bir gün. Hayırlı Cumalar!

Cuma günü, umutların tazelendiği, duaların kabul edildiği, kalplerin birbirine yaklaştığı bir gündür. Hayırlı Cumalar!Rabbimiz, bize bir kez daha Cuma günü hediye etti. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar!

Cuma günü, umutların yeşerdiği, duaların kabul edildiği, kalplerin birleştiği bir gündür. Hayırlı Cumalar!Rabbimiz, bizi bir kez daha Cuma gününe eriştirdi. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar!

Bugün dualarınızın kabul olacağı mübarek bir gün. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!

Cuma günü, bütün duaların kabul edileceği bir gündür. Umutlarınızın gerçekleşeceği, dualarınızın kabul olacağı bir Cuma diliyorum.

Rabbimiz, bize Cuma gününü bir hediye olarak verdi. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar!

Cuma günü, umutların tazelendiği, duaların kabul edildiği, kalplerin birbirine yaklaştığı bir gündür. Hayırlı Cumalar!

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar..

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En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 4 433

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allah'ım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allah'ım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar..

En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 5 533

CUMA MESAJLARI KISA VE ÖZ

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı cumalar.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar..

Bir gün dünyaya ait bir derdin olursa rabbine dönüp benim büyük bir derdim var deme, derdine dönüp benim büyük bir rabbim var de. Hayırlı cumalar.

(Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.) [Ey Oğul İlmihali]Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Umutsuzluk yok gün gelir; gül de açar bülbül de öter… Hayırlı cumalarınız olsun.Ya Rabbi! Son nefesimizde bizleri iman-ı kâmilden ayırma! Bizlere ölüm acısı çektirme, kabir azabı yaşatma Allah"ım! Hayırlı Cumalar.

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar..

En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 6 633

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin.

Hayırlı Cumalar dilerim.ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (S.a.v) şefaatı üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun.Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar…

Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek oIsun...

- Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı, bütün insanlığı yaratan, rahman ve rahim olan ulu Allah"ımız, tövbelerimizi kabul, dualarımızı makbul eyle! Hayırlı Cumalar.

- Allahım yaşadığımız hayat boyunca bizlere hayatın sıhhatlisini, rızkın bereketlisini, kalbin şefkatli ve merhametlisini, ölürken ölümün beşaretlisini, öldükten sonra da kabrin saadetlisini nasip eyle! Hayırlı Cumalar..

En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 7 733

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

- Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim)

Hayırlı cumalar.Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Allah’tan bir dua gibi, Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun..

En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 8 833
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 9 933
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 10 1033
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 11 1133
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 12 1233
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 13 1333
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 14 1433
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 15 1533
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 16 1633
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 17 1733
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 18 1833
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 19 1933
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 20 2033
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 21 2133
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 22 2233
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 23 2333
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 24 2433
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 25 2533
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 26 2633
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 27 2733
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 28 2833
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 29 2933
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 30 3033
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 31 3133
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 32 3233
En güzel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı 33 3333
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