Zirvedekiler listesi güncellendi: İşte, Süper Lig ve 1. Lig'de puan durumu

Trendyol Süper Lig'de ve 1. Lig'de haftanın karşılaşmaları sona erdi. Peki Süper Lig ve 1. Lig'de puan son durum ne? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de ve 1. Lig'de haftanın karşılaşmaları sona erdi. 1. Lig'de zirvede değişim yaşanırken, takımlar şimdi ilk devrenin son haftasına hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, müsabakayı 4-0 kazandı.

Ligde 16. haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider giren Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 39'a çıkartarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, Konyaspor galibiyetiyle 36 puana yükseldi ve ikincilik koltuğuna oturdu.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada karşılaşan Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci giren bordo-mavili ekip, rakibinin 4 puan gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi.

Üst sıraları zorlayan takımlardan Samsunspor, RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilirken, Göztepe ise Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 0-0

Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 3-0

Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 0-0

Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: 1-4

Gaziantep FK-Göztepe: 0-1

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: 1-1

Trabzonspor-Beşiktaş: 3-3

Samsunspor-RAMS Başakşehir: 0-2

Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 4-0

PUAN DURUMU

Ligde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY 16 12 3 1 36 12 24 39

2.FENERBAHÇE 16 10 6 0 36 14 22 36

3.TRABZONSPOR 16 10 5 1 30 16 14 35

4.GÖZTEPE 16 8 5 3 19 9 10 29

5.BEŞİKTAŞ 16 7 5 4 29 22 7 26

6.SAMSUNSPOR 16 6 7 3 22 18 4 25

7.GAZİANTEP FK 16 6 5 5 23 25 -2 23

8.RAMS BAŞAKŞEHİR 16 5 5 6 22 17 5 20

9.KOCAELİSPOR 16 5 5 6 13 16 -3 20

10.CORENDON ALANYASPOR 16 3 9 4 14 15 -1 18

11.ÇAYKUR RİZESPOR 16 4 6 6 20 23 -3 18

12.TÜMOSAN KONYASPOR 16 4 4 8 20 28 -8 16

13.GENÇLERBİRLİĞİ 16 4 3 9 17 21 -4 15

14.KASIMPAŞA 16 3 6 7 14 21 -7 15

15.HESAP.COM ANTALYASPOR 16 4 3 9 15 29 -14 15

16.ZECORNER KAYSERİSPOR 16 2 8 6 15 32 -17 14

17.İKAS EYÜPSPOR 16 3 4 9 10 21 -11 13

18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 16 2 3 11 14 30 -16 9



SON HAFTA PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de gelecek haftanın ardından devre arasına girilecek.

Ligde ilk yarının son hafta programı şöyle:

19 Aralık Cuma:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (TURKA Araç Muayene Kocaeli)

20 Aralık Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

BİRİNCİ LİG'DE LİDER DEĞİŞTİ

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Haftaya averajla lider olarak giren Atko Grup Pendikspor, zirve takipçilerinden Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalarak koltuğunu kaybetti. Averajla ikinci sırada bulunan Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Bandırmaspor'u 2-1 yenerek puanını 35'e çıkardı ve liderlik koltuğunu devraldı.

Zirve takipçileri Esenler Erokspor, Sipay Bodrum FK ve Arca Çorum FK haftayı birer puanla kapattı.

SONUÇLAR

1. Lig'in 17. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Adana Demirspor-Boluspor: 1-6

SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor: 1-2

Serikspor-Manisa FK: 0-1

Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor: 2-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: 1-1

Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK: 2-2

İmaj Altyapı Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: 0-1

Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor: 3-0

PUAN DURUMU

Trendyol 1. Lig'de tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 17 11 2 4 39 25 14 35

2.ATKO GRUP PENDİKSPOR 17 9 6 2 30 12 18 33

3.ESENLER EROKSPOR 17 9 5 3 40 19 21 32

4.SİPAY BODRUM FK 17 9 4 4 38 17 21 31

5.ARCA ÇORUM FK 17 8 5 4 26 19 7 29

6.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 17 8 5 4 28 23 5 29

7.ERZURUMSPOR FK 17 6 9 2 30 17 13 27

8.BOLUSPOR 17 7 5 5 31 18 13 26

9.BANDIRMASPOR 17 7 5 5 21 16 5 26

10.SERİKSPOR 17 7 4 6 21 24 -3 25

11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 17 5 7 5 26 20 6 22

12.SAKARYASPOR 17 6 4 7 31 34 -3 22

13.ÖZBELSAN SİVASSPOR 17 5 6 6 21 18 3 21

14.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK 17 5 6 6 20 19 1 21

15.İSTANBULSPOR 17 4 9 4 19 26 -7 21

16.MANİSA FK 17 5 4 8 24 29 -5 19

17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 17 5 3 9 14 26 -12 18

18.SMS GRUP SARIYERSPOR 17 5 2 10 17 24 -7 17

19.ATAKAŞ HATAYSPOR 17 0 5 12 15 45 -30 5

20.ADANA DEMİRSPOR 17 0 2 15 13 73 -60 -28

Not: Adana Demirspor'un 30 puanı silinmiştir.

YENİ HAFTANIN PROGRAMI

Ligde 18. haftanın müsabaka programı şöyle:

19 Aralık Cuma:

20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)

20 Aralık Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor (Iğdır Şehir)

13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

21 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

22 Aralık Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)

