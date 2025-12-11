  1. Anasayfa
Son dakik... Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan ve haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşması Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetecek hakem belli oldu...

Süper Lig'in 16. haftası, dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor, 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.

TRABZON'DA DÜDÜĞÜ ALİ ŞANSALAN ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre haftanın sonucu merakla beklenen Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasını Ali Şansalan yönetecek.

Yapılan açıklamaya göre; Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede dördüncü hakem de Batuhan Kolak olacak.

