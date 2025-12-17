TFF'den önemli değişiklik: Kış transfer döneminin başlaması erken tarihe çekildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonunun 2. Transfer ve Tescil Dönemi’ni erken tarihe çekti. İşte önemli detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonunun 2. Transfer ve Tescil Dönemi’nin 2 Ocak’ta başlayıp 6 Şubat 2026’da sona ereceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin ara transfer ve tescil döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF, ARA TRANSFER DÖNEMİNİN BAŞLAMA TARİHİNİ 3 GÜN ÖNE ÇEKTİ

TFF’den yapılan açıklamaya göre, kış transfer dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Kulüpler, bu tarihler arasında kadrolarını güçlendirmek adına transfer ve tescil işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Daha önceden yapılan açıklamaya göre ara transfer dönemi 5 Ocak ile 10 Şubat arasında gerçekleşecekti.

