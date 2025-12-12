Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarih yazdı!

Fenerbahçe'nin Brann karşısında aldığı galibiyette gol atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde görülmemiş performansıyla sahayı salladı...

Fenerbahçe'nin Brann karşısında aldığı galibiyette gol atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde dikkat çeken bir performans sergiledi. Aktürkoğlu, bu golle birlikte turnuvada 5 maçta 4 gole ulaştı ve Fenerbahçe formasıyla Avrupa arenalarında öne çıkan isimlerden biri oldu. Ayrıca, Tuncay Şanlı'nın 2006/07 sezonunda Avrupa kupalarında ulaştığı 4 gollük performansı yakalayarak, 18 yıl sonra bir Avrupa kupası sezonunda 4 gole ulaşan ilk Türk futbolcu unvanını elde etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'te Brann Stadı'nda Brann'a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip mücadeleye hızlı başladı ve henüz 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

5 MAÇTA 4. GOL

Karşılaşmada perdeyi açan Kerem Aktürkoğlu, bu golle birlikte Avrupa Ligi'ndeki çıkışını sürdürdü. Bu sezon turnuvada 5 maçta 4 gole ulaşan milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla Avrupa arenasında en dikkat çeken isimlerden biri oldu.

TUNCAY ŞANLI'DAN SONRA BİR İLK

Kerem Aktürkoğlu, Brann ağlarına gönderdiği golle birlikte Tuncay Şanlı'nın 2006/07 sezonunda Avrupa kupalarında ulaştığı 4 gollük performansı yakaladı. Böylece Aktürkoğlu, 18 yıl sonra bir Avrupa kupası sezonunda 4 gole ulaşan ilk Türk futbolcu unvanını elde etti.Bu performans, Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe adına sergilediği en özel bireysel başarılar arasında yer aldı.

