Son dakika! Fenerbahçe'de Mourınho depremi! Fenerbahçe Jose Mourınho ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, şok bir gelişme yaşanırken teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 mağlup olması sonrası tecrübeli hoca le yolların resmen ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Etiketler :
