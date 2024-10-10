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13 polisimiz şehit olmuştu: DEM Parti İl Başkanı gözaltına alındı!

9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüse yapılan bombalı saldırının şüphelilerine yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların arasında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da olduğu açıklandı.

13 polisimiz şehit olmuştu: DEM Parti İl Başkanı gözaltına alındı!
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9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüse yapılan bombalı saldırının şüphelilerine yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların arasında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da olduğu açıklandı.

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINAN 8 KİŞİNİN ARASINDA DEM PARTİ İL BAŞKANI DA VAR

Kentte sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, DEM Parti İl Başkanlığında arama yapıyor.

13 polisimiz şehit olmuştu: DEM Parti İl Başkanı gözaltına alındı!

Kaynak: Haber7

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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