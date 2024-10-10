Canan Karatay o yiyecekten uzak durun dedi! Bütün hastalıkları o yiyecek tetikliyor

ŞEKERİN 5 ZARARI



1. Obezite: Aşırı şeker tüketimi, vücutta yağ depolanmasına neden olabilir ve bu da obezite riskini artırabilir.



2. Diyabet: Şeker tüketimi arttığında insülin direnci gelişebilir ve bu da tip 2 diyabet riski artmasına neden olabilir.



3. Kalp Hastalıkları: Aşırı şeker tüketimi, kan basıncı ve kalp hastalıkları riskini artırabilir.



4. Karaciğer Yağlanması: Çok fazla şekerin karaciğeri yağlandırabileceği bilinmektedir.



5. Diş Çürükleri: Şeker, dişlerde çürümeye neden olabilir ve diş sağlığını tehlikeye atabilir.