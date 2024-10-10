Canan Karatay o yiyecekten uzak durun dedi! Bütün hastalıkları o yiyecek tetikliyor

Canan Karatay, tehlikelere karşı yaptığı uyarılarla dikkat çekti. Prof. Dr. Canan Karatay, herkesin mutfağında bulunan beyaz şekerle ilgili önemli bir uyarıda bulundu ve şeker tüketimi konusunda dikkatli olunmasını tavsiye etti. Canan Karatay, beyaz tehlikeye bir kez daha dikkat çekti.
Gündeme sık sık önerdiği yiyeceklerle damga vuran Karatay, bu yiyeceklere bir yenisini daha ekledi. Karatay, o gıdanın vücutta büyük bir zehre dönüştüğünü açıkladı ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Canan Karatay, beyaz şekerin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.
ŞEKERİN 5 ZARARI1. Obezite: Aşırı şeker tüketimi, vücutta yağ depolanmasına neden olabilir ve bu da obezite riskini artırabilir.2. Diyabet: Şeker tüketimi arttığında insülin direnci gelişebilir ve bu da tip 2 diyabet riski artmasına neden olabilir.3. Kalp Hastalıkları: Aşırı şeker tüketimi, kan basıncı ve kalp hastalıkları riskini artırabilir.4. Karaciğer Yağlanması: Çok fazla şekerin karaciğeri yağlandırabileceği bilinmektedir.5. Diş Çürükleri: Şeker, dişlerde çürümeye neden olabilir ve diş sağlığını tehlikeye atabilir.