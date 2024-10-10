Bakan resmen açıkladı! Türkiye 'kış saati' uygulamasına geçecek mi?

Yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte kış saatine geçiş konusunda tartışmalar devam ediyor.

29 Ekim 2024'te yaz saati Avrupa'da sona erdi ve kış saatine geçildi. 2016 yılından bu yana kış saati uygulanmadığı için Türkiye halkından eleştiriler gelmeye devam ediyor.

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Konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, “Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili kendi uygulamalarını yapabilirler” dedi. Bu açıklamaya göre, Türkiye'de kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.