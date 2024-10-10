Siyasette gerginlik artıyor! Erkan Baş'tan Özgür Özel'e yanıt

Özgür Özel, TBMM'nin yeni yasama yılında CHP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ayağa kalkmasını eleştiren Tıp İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in, "Bir tanesi çıkmış biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız... Ya partinin oylarının yüzde 1,5'ini ve bizden gelen oyların bir kombinasyonunu alıyorsun. "Geçmişte Meclis'teki her konuşmanı biz sana devrettik, şimdi sana devrediyorum" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek ve İrfan Değirmenci'nin ardından Özel'e yanıt verdi. Zamanında helalleşmeye de girmemiştik, bugün de bir normalleşmeye girmediğimiz gibi. Parti olarak bu oturuma katılmama kararı aldıklarını belirten Baş, "Biz muhalefete muhalefet etmeme anlayışının temsilcilerinden bir tanesiyiz." Baş sözlerini şöyle sürdürdü:

'GERÇEKTEN ŞAŞKINLIKLA İZLEDİM'

Bu tavrının nedenlerini açıklamak yerine, CHP yönetimi kendisini eleştiren yurttaşlara yanıt verme çabasında gibi görünüyor. Özgür Özel'in bir televizyon programında TİP'i hedef alarak söyledikleri beni gerçekten şaşırttı.

Özgür Özel gibi deneyimli bir siyasetçiye göre, "Onlara sözü ben verdim.""" diye sürekli olarak ifade etmesi anlaşılamaz; zaten bu gerçek değil. Bu, iktidara karşı toplumsal direnci zayıflatan bir yöntem. Özgür Özel TİP, AKP'ye karşı yeterli muhalefet göstermediğinden dolayı eleştirilmeliydi.

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Muhalefet partisi, diğer partiye "Fazla kararlısın, eğilmiyorsun" dedi.Tek kelimeyle şaşırtıcı. Bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. İktidara karşı mücadeleye odaklanalım. İktidarla normalleşirken, muhalefetin kendisine benzemeyen unsurlarını kötü bir dil kullananlara şikayet ediyoruz."