10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ nde Filistin için yürüdüler!

Bursa’da ’10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ nedeniyle binlerce kişi Filistin’e yapılan zulmü protesto etti. Vatandaşlar sloganlarla yürüyüş yaparken birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasetçi de yürüyüşe katıldı.

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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ nde Filistin için yürüdüler!

Bursa’da ’10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ nedeniyle binlerce kişi Filistin’e yapılan zulmü protesto etti. Vatandaşlar sloganlarla yürüyüş yaparken birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasetçi de yürüyüşe katıldı.

Ellerindeki dövizlerle slogan atarak yürüdüler

Bursa Ulu Cami önünde namaz sonrası toplanan binlerce kişi, ellerindeki dövizlerle İnönü Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü. Yürüyüşe AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ nde Filistin için yürüdüler!

’17 binden fazla kişi şehit edildi’

Grup adına açıklama yapan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu (BKGP) İcra Heyeti Başkanı Murat Eryağan, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana yaşanan soykırımda 17 binden fazla kişinin şehit edildiğini söyledi.
Eryağan, 10 Aralık'ın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "Dünya İnsan Hakları Günü" olduğunu hatırlatarak, "Bir millet BM'nin gözünün önünde yok edilirken birileri yüzleri kızarmadan, utanmadan insan hakları açıklamaları yapacaklar. Gazze'nin üzerine ölüm yağıyor. Sığınılacak hiçbir yer kalmadı. Gazze yok oluyor. Gazze ölüyor. Gazze'de ölen sadece masum siviller değil Gazze'de insanlık ölüyor" dedi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ nde Filistin için yürüdüler!
Zulüm bitene kadar meydanları doldurmaya devam edeceklerini dile getiren Eryağan, şunları kaydetti:
"Mazlumlara dua, zalimlere lanet edeceğiz. İsrail'i destekleyen firmaları boykot etmeyi sürdüreceğiz. Gerçekleri insanlara anlatmaya devam edeceğiz. 'Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur' diyerek yavrularının cesetlerini poşetlerde, bisiklet sepetlerinde, at arabalarında taşıyanlardan, masum çocuklardan, yaşlılardan ve kundaktaki bebeklerden yana duracağız. Bütün dünya insanlık sınavında sınıfta kalsa da bizler hakkı haykırmaya, hakkı tutup ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Ey katliama yeşil ışık yakanlar, soykırıma göz yumanlar tarih hepinizi yargılayacak. Tarihte kara ve kanlı bir leke olarak kalacaksınız. Adınız soykırımla anılacak."
Basın açıklamasının ardından dua edildi. Grup daha sonra dağıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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