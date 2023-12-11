Zafer Partisi yöneticileri nefret söylemi nedeniyle gözaltına alındı

Zafer Partisi, iki yöneticisinin mülteciler üzerinden algı çalışması yaparak, sosyal medya hesaplarından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından göz altına alındı.

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Zafer Partisi yöneticileri nefret söylemi nedeniyle gözaltına alındı

Zafer Partisi Samandağ Kurucu İlçe Başkanı Suphi Yıldız ve ZP Kayseri İl Başkanlığı hesabını kullanan Hacı Ali Demirkaya ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

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KİN VE NEFRET SÖYLEMİ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDILAR

Suphi Yıldız ve ZP Kayseri İl Başkanlığı hesabını yöneten Hacı Ali Demirkaya "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından çok sayıda dezenformasyon içerikli paylaşımlar gerçekleştirmiş, 'mülteciler' üzerinden yürütülen karalama kampanyaları ve algı operasyonlarında da başı çekmişlerdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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