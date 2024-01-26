Zonguldak’ta feci kaza! Kontrolü kaybeden otomobil sürücüsü ölüme uçtu!

Zonguldak’ta kontrolden çıkan bir otomobil 15 metrelik istinat duvarını aşarak karayoluna uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Savaş E. (45) idaresindeki 67 ZK 679 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarından aşağıya karayoluna uçtu. Ters dönen aracı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu ihbar etti. Olay yerine AFAD, sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Özkan Eliusta (41) ile Sedat Ermiş’in (45) cansız bedenleri AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada ağır yaralanan sürücü Savaş E., aynı hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, karayolunda trafik Zonguldak istikametine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı.

Vatandaş çok merak ediyor: Sık sık “o ürünlere zam gelecek mi?” sorusu yöneltiliyor, bakan tekrar cevapladı…

Haberin Devamı

Türkiye, faizi artırıyor; Avrupa’da yerinde sayıyor: İşte ECB’nin yeni kararı…

Kanada mahkemesi, protestolar esnasında kripto bağışlarını dondurduğunu duyurdu

Malatya’da deprem sonrası Prof. Dr. Ercan hemen uyardı: “Güvenli yerde kalın”