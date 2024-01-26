Zonguldak’ta feci kaza! Kontrolü kaybeden otomobil sürücüsü ölüme uçtu!

Zonguldak’ta gece saatlerinde seyir halindeki sürücü kontrolden çıkarak 15 metrelik istinat duvarını aşarak karayoluna uçtu. Yaşanan feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Zonguldak’ta feci kaza! Kontrolü kaybeden otomobil sürücüsü ölüme uçtu!

Zonguldak’ta kontrolden çıkan bir otomobil 15 metrelik istinat duvarını aşarak karayoluna uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Savaş E. (45) idaresindeki 67 ZK 679 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarından aşağıya karayoluna uçtu. Ters dönen aracı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu ihbar etti. Olay yerine AFAD, sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Özkan Eliusta (41) ile Sedat Ermiş’in (45) cansız bedenleri AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak’ta feci kaza! Kontrolü kaybeden otomobil sürücüsü ölüme uçtu!

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada ağır yaralanan sürücü Savaş E., aynı hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, karayolunda trafik Zonguldak istikametine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı.

Zonguldak’ta feci kaza! Kontrolü kaybeden otomobil sürücüsü ölüme uçtu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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