Türkiye, faizi artırıyor; Avrupa’da yerinde sayıyor: İşte ECB’nin yeni kararı…

Avrupa, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını yeniden doğruladı. Politika yapıcıların gevşemeye başlamayı bile düşündüğüne dair hiçbir ipucu vermedi.

ECB, şimdiye kadarki en hızlı faiz artırımı döngüsünü Eylül ayında sona erdirdi. Ancak fiyat baskıları tam olarak ortadan kalkmadığından ve birçok ücret müzakeresinin henüz sonuçlanmadığı için bir geri dönüşü tartışmak için çok erken olduğu konusunda kararlıydı.

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ECB FAİZİ SABİT TUTTU

Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü faiz oranlarını sabit tuttu ve enflasyonu hedefe getirmek için "yeterince uzun bir süre" boyunca onları yüksek tutacağını yineledi.

Yatırımcılar, ECB'nin hem büyüme hem de enflasyon konusunda yanlış anladığını ve ilkbaharın başlarından itibaren hızlı bir şekilde arka arkaya beş faiz indirimi yapmak zorunda kalacağını iddia ediyor.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika yapıcıları böyle bir pivotun sinyalini vermedi. ifadelerinde sadece küçük değişiklikler yaptı. Faiz oranlarını mevcut seviyede yeterince uzun süre tutmanın hesaplarını yapıyor. Bunun nedeni olarak enflasyonu %2 hedefine geri getireceğine dair beklenti.

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ECB BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

ECB Başkanı Christine Lagarde, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Masanın etrafındaki fikir birliği, faiz indirimlerini tartışmanın erken olduğu kanısıdır. Enflasyonun hedefte olacağından emin olmak için dezenflasyon sürecinde daha ileri olmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

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