Malatya’da deprem sonrası Prof. Dr. Ercan hemen uyardı: “Güvenli yerde kalın”

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04 sularında deprem meydana geldi. 5.2 büyüklüğünde yaşanan deprem tam 30 saniye sürdü. Vatandaşlar panik halinde olurken, sokaklar tekrardan dolup taştı.

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

PROF. DR. ERCAN, MALATYA HALKINI UYARDI

Malatya’da yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Halk TV’ye açıklamalarda bulundu. Halk TV’ye canlı yayınla bağlanan Ercan, Malatya ve bölgedeki halkı tekrardan uyardı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan,

“Dün Pütürge'de kırılmayan bir bölümde deprem beklediğimi söylemiştim. Sonuçta bu deprem oldu. Daha büyük bir deprem de olabilirdi. Çünkü kırılmayan bir bölüm vardı. Güneybatı kısmı kırılmamıştı. 7 ya da 8 km'lik bir boyda kırılmamış kısım var.”

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BÜYÜK DEPREMLER OLABİLİR

“Elazığ'da Malatya'da güçlü hissedilmiş olabilir bu deprem. Bu fay hattının potansiyeline baktığımızda, Doğu Anadolu kırığı üretebileceği en büyük depremi en büyük depremlerden birini üretti. Doğu Anadolu'da demek ki büyük depremler olabiliyor. Kuzeye yaklaştıkça Malatya Bingöl Elazığ gibi…

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Malatyalı vatandaşlar bana göre imkanları varsa ve evleri hafif hasarlıysa daha güvenli yerlerde kalabilir.”

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