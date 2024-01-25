Kanada mahkemesi, protestolar esnasında kripto bağışlarını dondurduğunu duyurdu

23 Ocak Salı günü, Kanada Federal Mahkemesi Trudeau hükümetinin 2022'deki 'Özgürlük Konvoyu' protestoları sırasında fonları ve kripto para birimlerini dondurmak için Acil Durumlar Yasası'nı kullanmasını anayasaya aykırı olarak nitelendirdi.

Yargıç Richard Mosley, acil durum olmadığı için Acil Durum Yasası'nı çağırmanın haklı olmadığı sonucuna vardı. Başbakan Justin Trudeau hükümetinin Şubat 2022'deki tartışmalı hareketi, Covid-19 aşılama yetkilerini protesto eden kamyonculara mali desteği azaltmayı amaçlamıştı.

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Yasanın kripto para birimleri de dahil olmak üzere finansal varlıkları dondurmak için ilk kez kullanıldığı anlamına geliyor. Kanada Sivil Özgürlükler Derneği (CCLA), Kanada Anayasa Vakfı ve çeşitli gruplar, gereksiz olduğunu ve anayasal hakların ihlali olduğunu savunarak hükümetin kararına itiraz etti.

Mahkemenin kararı, hükümetin aşırı erişim olarak kabul edilen bir önlem olan Acil Durumlar Yasası'na başvurmak yerine başka araçlar kullanabileceğini iddia ederek duruşlarını doğruluyor.

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ŞUBAT 2022’DE NELER YAŞANMIŞTI

'Özgürlük Konvoyu'ndaki protestocular Ottawa'daki sokakları kapatmış ve Kanada-Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçen kamyon sürücülerinin Covid-19'a karşı aşılanma zorunluluklarına karşı çıkmışlardı. Hükümet, protestoları yasadışı bir işgal olarak etiketlemiş ve Acil Durumlar Yasası'nın kullanılmasını gerektirmişti.

Bu kararın siyasi protestolarda kripto varlıklarının kullanımı üzerinde etkileri var. Dijital varlıklar, kripto para birimlerinde alınan milyonlarca tahminle kamyoncu protestolarının finansmanında rol oynadı. Şubat 2022'de Gofundme, protestolar için 9 milyon doların üzerinde bağış toplanmıştı.

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