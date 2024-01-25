Vatandaş çok merak ediyor: Sık sık “o ürünlere zam gelecek mi?” sorusu yöneltiliyor, bakan tekrar cevapladı…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da televizyon temsilcileriyle bir araya geldi. Birçok televizyon kanalının temsilcisi toplantıda yer aldı. Katılım gösteren temsilciler, merak edilenleri Bakan Bayraktar’a sordu.

Türkiye, faizi artırıyor; Avrupa’da yerinde sayıyor: İşte ECB’nin yeni kararı…

ENERJİYE ZAM YAPILACAK MI?

2024 senesiyle beraber A’dan Z’ye tüm kalemlere zam yansıdı. Ancak bazı ürünlerde zam miktarı az ya da hiç yansımadı. Kış aylarının en çok ihtiyaçlarından biri olan doğalgaz ve elektrik çok kullanılıyor. Bu yüzden de zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha öncesi katıldığı canlı yayında enerjide zam olmayacağını söylemişti. Ancak bu açıklamanın üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Tekrar aynı soru soruldu. Bakan Bayraktar’ın yanıt net oldu.

Kanada mahkemesi, protestolar esnasında kripto bağışlarını dondurduğunu duyurdu

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK ZAM GÖRMEYECEK

CNN Türk Ankara temsilcisi toplantının ardından merak edilenleri açıkladı. Enerji hakkında sorularını yönelttiğin söyleyen CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova şunları aktardı;

Haberin Devamı

“Zam var mı? Biz de onu sorduk Sayın Bakana. Bu yıl için bir fiyat artışı öngörmüyoruz dedi. Genel olarak dünyadaki fiyatlara baktığımızda 2022'lerde yaşadığımız anormal fiyatlar olmayacağını düşünüyoruz dedi. Bu öngörüyle hareket ettiklerinin altını çizdi. Biraz daha makul, piyasayı sarsmayacak gaz fiyatları bekliyoruz 2024 yılı için dedi.

Petrol piyasası açısındansa bu mertebelerde gideceğini düşünüyoruz dedi ama dövizde bir oynama olursa diye de ekledi: O zaman petrol ve akaryakıt fiyatlarına düzenleme ihtiyacı olabilir. Fakat doğal ve elektrik için bir artış öngörülmüyor. Doğalgaz ve elektrikte yüzde 50'sini devlet sübvanse ediyor.”

Futbol severlere müjde! TRT Türk takımlarının Avrupa'daki tüm maçlarını 3 yıl boyunca şifresiz yayınlayacak