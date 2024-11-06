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Zamlı memur maaşları ne kadar olacak? Öğretmen, Polis, Doktor, Mühendis zam oranları

TÜİK'in Ekim ayı enflasyonunu açıklamasıyla 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Öğretmen, Polis, Doktor, Mühendis zam oranları ne kadar olacak?

Zamlı memur maaşları ne kadar olacak? Öğretmen, Polis, Doktor, Mühendis zam oranları
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Ekim ayında TÜİK, yıllık enflasyon düşüşünü sürdürerek %48,58 olarak kayda geçti. 4 aylık enflasyon verisi, 2025 Ocak zammı için belirleyici olacak. Temmuz ayında %3,23 olan enflasyon, ağustos ayında %2,47 oldu.

Eylül ayında bu rakam %2,95 oldu. Ekim ayında aylık enflasyon %2,88 oldu. Bu rakamlara göre hesaplandığında, dört aylık enflasyon %12,06 oldu.

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MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLANMASI

Her yıl, memurlar ocak ve temmuz aylarında iki kez zam alıyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammları bu zamları oluşturuyor. Bir önceki dönemdeki toplu sözleşme zammının üzerinde gerçekleşen enflasyon oranı, enflasyon farkı olarak bilinir.

Bu enflasyon farkına ek olarak, memurlar yeni bir toplu sözleşme zammı alıyor. Toplu sözleşme zammı Temmuz 2024'te %10, Ocak 2025'te 6% olacak.

Türkiye'de 4 milyondan fazla memur ve yaklaşık 2,7 milyon memur emekli. Ocak ayı başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladığında, altı aylık enflasyon farkı kesinleşecek.

4 aylık rakamlara göre memur zammı %7,98 olurken, piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyonun %15,53 olması bekleniyor. Memur zammı ise %11,32 olacak.

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