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Askıda fatura dönemi başlıyor! Askıda fatura nedir, nasıl fatura desteği alınır?

Su faturalarını ödemekte zorluk çeken vatandaşlar için "Askıda Fatura" uygulaması devam ediyor.

Askıda fatura dönemi başlıyor! Askıda fatura nedir, nasıl fatura desteği alınır?
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Kırşehir Belediyesi, ekonomik olarak zor günler geçiren ve su faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için "Askıda Fatura" uygulamasını başlattı ve şu anda devam ediyor.

SU FATURASINI ÖDEYEMEYENLERE ASKIDA ÖDEME YAPILACAK

Belediye uygulamayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

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Kırşehir Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi ailelerimiz ve hayırsever vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi gören 'Askıda Fatura' adlı bir kampanya başlattık. İsteyen hayırsever hemşehrilerimiz, Askıda Fatura kampanyamız sayesinde su faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin su faturalarını ödeyebilirler. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, hayırsever hemşehrilerimizi ve kurumlarımızı 'veren elin alan eli görmediği' bu dayanışma kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. Kampanyaya duyarlı olup dayanışma örneği sergileyen tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyoruz.

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