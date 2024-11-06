ABD'de kim başkan oldu? ABD Seçim Sonuçları 2024

Kamala Harris ve Donald Trump, 35 eyalette ABD başkanlık seçimlerinde yarışıyor. Amerika Birleşik Devletleri basını, Trump'ın kazanma şansını önce yüzde 64 ardından yüzde 84 olarak hesaplamaya başladı. Bununla birlikte, birkaç eyalet bu durumu değiştirebilir.

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Trump'ın oranı %52,5, Harris'in oranı %46,3. Trump şu anda 230, Kamala ise 187 seçici delege oyu aldı. Toplam 538 seçici delege, başkanı seçecek. Seçimi 270 seçici delege oyuyla kazanacak. 5 Kasım 2024'te Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde son durum ne olacak? Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris mi yoksa Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump mı daha iyi durumda? Dünya, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump ve Kamala Harris'in ne kadar oy alacağını merak ediyor.

ABD SEÇİM SONUÇLARI 2024

35 Eyaletin Resmi Olmayan Sonuçları



Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 246, Cumhuriyetçi rakip Harris 187 delege kazandı.



Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Trump Önde



Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 27'sindeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 246 delege, Cumhuriyetçi rakip Harris ise 187 delege kazandı.