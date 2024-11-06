  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'de kim başkan oldu? ABD Seçim Sonuçları 2024

ABD'de kim başkan oldu? ABD Seçim Sonuçları 2024

Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları belli olmaya başlandı. Kamala Harris ve Donald Trump, 35 eyalette ABD başkanlık seçim sonuçları Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanmak üzere. İşte dakika dakika seçim sonuç haberleri.

ABD'de kim başkan oldu? ABD Seçim Sonuçları 2024
Yayınlanma:
Güncelleme:

Kamala Harris ve Donald Trump, 35 eyalette ABD başkanlık seçimlerinde yarışıyor. Amerika Birleşik Devletleri basını, Trump'ın kazanma şansını önce yüzde 64 ardından yüzde 84 olarak hesaplamaya başladı. Bununla birlikte, birkaç eyalet bu durumu değiştirebilir.

Burs ve öğrenim kredisi başvuru ne durumda? Burs ve öğrenim kredisi sorgulamaBurs ve öğrenim kredisi başvuru ne durumda? Burs ve öğrenim kredisi sorgulama

Asgari ücrette flaş gelişme! Bakan Işıkhan'dan flaş açıklamaAsgari ücrette flaş gelişme! Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama

Artık kurallara uymayan yandı! Trafik cezalarına büyük zam geliyorArtık kurallara uymayan yandı! Trafik cezalarına büyük zam geliyor

Trump'ın oranı %52,5, Harris'in oranı %46,3. Trump şu anda 230, Kamala ise 187 seçici delege oyu aldı. Toplam 538 seçici delege, başkanı seçecek. Seçimi 270 seçici delege oyuyla kazanacak. 5 Kasım 2024'te Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde son durum ne olacak? Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris mi yoksa Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump mı daha iyi durumda? Dünya, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump ve Kamala Harris'in ne kadar oy alacağını merak ediyor.

ABD SEÇİM SONUÇLARI 2024

35 Eyaletin Resmi Olmayan Sonuçları

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 246, Cumhuriyetçi rakip Harris 187 delege kazandı.

Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Trump Önde

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 27'sindeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 246 delege, Cumhuriyetçi rakip Harris ise 187 delege kazandı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
ABD'de başkanlık yarışını açık ara kazanan Donald Trump'ın zafer konuşması yapması bekleniyor
ABD'de başkanlık yarışını açık ara kazanan Donald Trump'ın zafer konuşması yapması bekleniyor
Son dakika! ABD seçimlerini kim kazandı? Trump'mı Haris mi? İşte dakik dakika seçim sonuçları
Son dakika! ABD seçimlerini kim kazandı? Trump'mı Haris mi? İşte dakik dakika seçim sonuçları
İsrail kana yine doymadı: Gazze'de 50'si çocuk 84 kişiyi şehit etti!
İsrail kana yine doymadı: Gazze'de 50'si çocuk 84 kişiyi şehit etti!
Myanmar'daki zulümden kaçış: 93 Arakanlı Müslüman yolda hayatını kaybeden 6 ceset ile Endonezya'ya ulaştı...
Myanmar'daki zulümden kaçış: 93 Arakanlı Müslüman yolda hayatını kaybeden 6 ceset ile Endonezya'ya ulaştı...
İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi!
İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi!
İspanya'da sel can almaya devam ediyor! En az 95 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da sel can almaya devam ediyor! En az 95 kişi hayatını kaybetti
Filipinler kıyameti yaşıyor! Kong-rey Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi!
Filipinler kıyameti yaşıyor! Kong-rey Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi!