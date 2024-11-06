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Bitcoin rekor seviyelere gidiyor! Bitcoin almak için doğru zaman mı?

ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Bitcoin'in fiyatı 75 bin doları aşarak rekor tazeledi, çünkü Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçimi kazanması bekleniyor.

Bitcoin rekor seviyelere gidiyor! Bitcoin almak için doğru zaman mı?
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Resmi olmayan verilere göre, ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 27'sinde Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump 188, Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris 99 delege kazandı.

Trump'ın seçimlerde üstünlük sağlayabileceği beklentisiyle Bitcoin'in fiyatı yükseldi.

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Kripto para biriminin fiyatı, Türkiye saati ile 06.30 itibarıyla 73 bin 886 dolardan işlem gördü ve Coinmarketcap verilerine göre 75 bin 11 dolarla rekor tazeledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise 15 baz puan artarak yüzde 4,44'e yükseldi. Ayrıca dolar endeksi %1,5 artarak 10,95 oldu.

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