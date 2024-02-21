31Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Partinin Pendik Belediye meclis üyeliği listesinin 1. sırasında yer alan Yunus Emre Özbek'i insanlar merak ederek vatandaşlar merak ederek, Yunus emre Özbek kimdir kaç yaşındadır nerelidir mesleği nedir? araştırmaya başladı. İşte AK Parti Pendik Belediye meclis üyesi adayı Yunus Emre Özbek'in hayat biyografisi.

YUNUS EMRE ÖZBEK KİMDİR?

Yunus Emre Özbek,1992 Sivas/Suşehri doğumlu olup ilk, orta ve lise eğitimini Pendik’te tamamlamıştır. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Kurucusu olduğu hukuk bürosunda avukatlık, arabuluculuk ve bilirkişilik faaliyeti yürütmektedir. İstanbul 2 Nolu Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekte olup halihazırda Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu, Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu ve İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu üyesidir. Başta İstanbul Hukuk Vakfı, Hukukçular Derneği, Yedi Hilal Derneği , Genç Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Polatderesi Derneği olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev almaktadır. Daha evvel Ak Parti Pendik İlçe Gençlik Kollarında görev almıştır. son olarak AK Parti Pendik ilçe başkanlığı Sivil Toplum ve Halkla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunuyordu. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Pendik’te ikamet etmekte olup, evli ve bir çocuk sahibidir.