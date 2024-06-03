Yumurta yoksa bunu yiyin! Yumurtadan 10 kat daha faydalı

Uzmanlar, kansere karşı koruyuculuğundan, kemiklerin güçlenmesine, mide rahatsızlıklarının giderilmesine kadar sayısız faydası olan lor peynirinden yeterince yararlanılmadığına dikkat çekiyorlar ve özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyorlar. Bu nedenle, diyetinize dahil edilmelidir. Lor peyniri, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, diyet yapanlar, tansiyon hastaları ve sporcular için idealdir. Özellikle içerdiği serum protein ile bağışıklık sistemini güçlendiren lor peyniri, sporcuların en iyi beslenme seçenekleri arasındadır.

Lor peynirinin bilinmeyen faydaları

Lor peynirinin sadece börek ve makarnalarda kullanıldığını belirten Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Gizem Keservuran, "Lor peyniri sofralardan eksik edilmemeli."Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için lor peyniri yiyebilir ve hastalıkları önleyebilirsiniz. "dedi. Lor peynirinin inek peynirinin suyundan yapıldığını belirten Keservuran, "inek peynirinden elde edilmesine rağmen inek peynirindeki antijenik proteinleri içermez" diyor. Loronun serum proteini, diğer süt ürünlerinde bulunmayan çok değerli bir proteindir. Bunun biyolojik değeri de çok yüksektir. Yumurtadan daha yüksek biyolojik değere sahiptir.

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Yumurta alerjisi olan bir kişi, lor tüketerek protein gereksinimlerini karşılayabilir dedi. Keservuran: Lor peynirinin serum proteini, vücut ve kaslarda daha fazla protein sentezi sağlar. Aşırı egzersiz nedeniyle meydana gelen kas sakatlanmalarını iyileştirir. Sonuç olarak, özellikle sporcular bu peynirin ne kadar değerli olduğunu biliyor ve onu tüketiyor. Bununla birlikte, pek çok insan bu değerli peynirin mucizevi faydalarının farkında değildir. Lor, sadece börek ve makarnada kullanılır. Günün her saati bu faydalı peynirden yararlanabilirsiniz. Az tuzlu kahvaltılık lor peyniri, özellikle diyet yapanları mutlu edebilir. 100 gram Lor peynirinin içeriğinde 700 miligram kalsiyum bulunur.

Diyet uygulayan insanlar için lor peyniri oldukça besleyici ve doyurucudur. Sadece hastalar lor peyniri yemelidir. Gut gibi protein fazlasının zarar verebileceği hastalıklara sahip olanlar çok fazla lor peyniri yememelidir. Lor peynir yumuşak bir yapıya sahiptir ve neredeyse aynı yoğunluğa sahiptir. Taze lor ısırıldığında dişlerde bir gıcırdama hissedebilirsiniz. Biraz tuzludur ve hafif bir tada sahiptir. Her yaştan insan bu ürünü tüketebilir. Lor kıvamı yumuşaktır. Genel olarak inek sütünden yapılır. Kaşar peynir, peynir altı suyundan yapılır. Bunun nedeni, kaşar yapmak için peynir altı suyuna biraz yağ eklemektir. Lor peynir iki türden oluşur. Tuzlu veya tuzsuz lor sunulur. İçinde bulunan mineraller ve vitaminler nedeniyle birçok kemik hastalığına iyi gelir.