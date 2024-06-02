Yazın bikini giymek isteyen kadınlar! 3 kuralla göbeğinizi yok edin

Fazla yağlardan kurtulmanın formüllerini derledik. Sıfır bedene düşüren ve belinizi incelten sağlık kuralları neler?

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Yazın bikini giymek isteyen kadınlar! 3 kuralla göbeğinizi yok edin

İnce bir bel elde etmek için kilo vermeniz gerekir, bu da sadece egzersiz yaparak gerçekleşmez. Sonuç alabilmek için kalori alımını azaltmanız ve sağlıklı bir diyet uygulamanız gerekir. Kararlılık ve özen gerektirir. Özellikle bel hatlarını inceltmek istiyorsanız, kalori tüketimini azaltmak için bazı akıllı gıda seçimleri kullanabilirsiniz.

Örneğin, bir araştırma, tam tahılları (beş porsiyon meyve ve sebze, üç porsiyon az yağlı süt ürünleri ve iki porsiyon yağsız et, balık veya beyaz et) tüketen bireylerin, rafine tahılları tüketen bireylerden daha fazla karın bölgesi yağı kaybettiklerini buldu. Meyve şeker içerir, bu yüzden günlük önerilen miktarın üzerinde meyve tüketmenin bu sorunla karşılaşmanızı engelleyeceğini unutmayın.

İşlenmiş gıda tüketimine dikkat eder ve düzenli olarak egzersiz yaparsanız bile kilo vermeniz büyük ölçüde sekteye uğrayabilir. İşlenmiş gıdaların yüksek oranda şeker ve nişasta içermesi, kilo vermeyi zorlaştıran ve sağlığa zararlı toksinler üretmesine neden olur.

"Yağsız" yazan peynir, yoğurt ve ekmek gibi ürünleri alırken dikkatli olun. Düşük yağ içeriyor olsalar bile, bu ürünlerin çoğu ekstra şeker ve boş karbonhidrat içerir ve neredeyse hiç besin değeri yoktur. Üzerindeki işaretleri dikkatlice okuyun ve içeriğini kontrol edin.

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Hazır yemekler ve dondurulmuş gıdalar gibi yüksek tuz oranına sahip işlenmiş gıdalardan da uzak durmalısınız çünkü tuz vücutta su tutulumuna ve şişkinliğe neden olur. Mümkün olduğunca taze yiyecekleri tercih edin ve paketlenmiş ve dondurulmuş gıdalardan kaçının.

Lif bakımından zengin gıdaların sağlıklı bir diyette yer almasının birçok nedeni vardır. Öncelikle, lif bakımından zengin gıdalar bağırsak hareketlerini düzene sokarak tıkanmaları ve şişkinliği azaltır.

İkincisi, lifli gıdalar daha uzun süre tok tutar ve daha fazla çiğnenmeyi gerektirdikleri için fazla yemenin önüne geçer. Yüksek lif içeren gıdaların kalorisi düşüktür.

Hem çözünebilir hem de çözünemeyen liflerden yararlanmak için diyetinize lifli gıda çeşitlerini dahil edin. Yulaf ve arpa, bezelye ve fasulye, elma, havuç ve narenciye, çözünebilir liflere örnektir. Buğday kepeği ve tam buğday unu, kabuklu yemişler, fasulye ve yeşil sebzeler çözünemeyen liflere örnektir.

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