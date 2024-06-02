Yazın bol bol erik yiyin! Eriğin bu faydasını kimse bilmiyor

Hem faydaları hem de tadı nedeniyle yeşil erik sıklıkla tüketiliyor. Yeşil erik, C vitamini deposu olduğu için kalsiyum açısından da zengindir. Sonuç olarak, birçok hastalığa iyi geliyor. Detaylar şu şekildedir: Yeşil erikte bulunan lif, A, C ve K vitaminleri ve sodyum gibi sağlığa faydalı olabilecek diğer vitamin ve mineralleri içerir. Bu ekşi meyvenin 100 gramı yaklaşık 47 kalori içerir.

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Tuzsuz yeşil erik daha faydalıdır. Çünkü bu meyveye tuz eklendiğinde vücudun ödeme yapmasına neden olabilir. İnsan sağlığı için yeşil erik çok faydalıdır. Yeşil erik, organik asit içeriği bakımından zengin bir meyve olarak bilinir. Söz konusu organik asitler, vücudun alkali kalması için yararlıdır. Ayran, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleriyle tüketildiğinde kemik ve dişlerde kalsiyum emilimi artıyor.

Balık, hindi, yumurta ve et gibi protein içeriği yüksek besinlerle birlikte tüketildiğinde, bu besinlerin asit etkisini azaltarak nötralizasyona yardımcı olur. Bu, metabolizmayı destekleyerek kilo vermeye yardımcı olur. Yeşil erik, lif bakımından zengin olduğu için hem sindirimi hem de kabızlığı önler. Düzenli olarak yeşil erik tüketmek diş etlerini güçlendirir. Yüksek C vitamini içeren yeşil erik, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.