50 yaşında olduğuna kimse inanmadı! Şevval Sam transparan kıyafetiyle olay oldu

Geçtiğimiz günlerde, Sevval Sam'in "Rock'ı Severiz" albümünün imza gününde hayranlarıyla buluştu.

Sanatçının sevenlerinin büyük ilgisiyle karşılaşan sanatçı, "Çok heyecanlıyım." dedi. Herkese ilgilerinden dolayı minnettarım” dedi. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinlikte Sam, hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi ve yeni albümünü imzaladıktan sonra herkesle fotoğraf çektirdi.

Geçtiğimiz yıllarda, şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, yasak Elma filmindeki rolüyle tanınan müzisyen Sarp Maden ile 14 yıllık ilişkisini bitirdi.

Uzun süreli ilişkisi bittikten sonra Sam, geçen yaz reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşkını paylaştı.

Sevval Sam, yönetmen Ferzan Özpetek tarafından yönetilen "İstanbul Üçlemesi: Meze-Müzik- Muhabbet" filminin özel gösterimine sevgilisiyle birlikte katılmış ve çiftin el ele görüntüleri gündem olmuştu.

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İlişkilerini halka açık bir şekilde sergilemeyi tercih etmeyen ünlülerden Sam, uzun süredir Urla'da çekimlerinin yapıldığı yeni dizisinin galasına sevgilisiyle birlikte geldi. Dizi, Meryem Uzerli, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen ve Zafer Algöz gibi isimlerin rol aldığı bir kadroya sahip.

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Gala, Şevval Sam'ın "Kim der 50 yaşında" filmindeki transparan kıyafetiyle dikkat çekti.

Gaya, siyahlar arasında tanınan ünlü bir isim olarak dikkatleri üzerine çekti. Şevval Sam, transparan bir bluz ve bir büstiyer giymeyi tercih ettiği için gençlere taş çıkardı. Sosyal medya kullanıcılarından Sam'a, "Kim der 50 yaşında?", "Harika görünüyor" ve "Yaş aldıkça güzelleşiyor" gibi çeşitli yorumlarda bulunuldu.