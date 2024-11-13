Yumurta yemekte lüks oldu! Yumurtaya zam furyası devam ediyor

Art arda yumurta fiyatlarına zam geldi. 2 hafta içinde meydana gelen peş peşe zamlar nedeniyle yumurtanın tane fiyatı arttı.



Yumurtaya yapılan iki zamla birlikte, koli başına yüzde otuz indirim satış yerlerine yansıdı.

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Zamdan önce 200 lira olan yumurta kolinin fiyatı 260 liraya çıktı. Bu nedenle, bir yumurta 8 ila 9 lira arasında değişiyor.



Tüketici ve esnaf, yumurta fiyatlarıyla ilgili endişelerle karşı karşıya.



Yumurtaya ikinci kez yüksek oranlarda zam yapıldığını belirten esnaf Mustafa Aksoy, "Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar" diyor.