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Yumurta yemekte lüks oldu! Yumurtaya zam furyası devam ediyor

Yumurta fiyatları iki hafta içinde peş peşe arttı. Zamların toplam artış oranı %30 idi. Yumurta 8 lira oldu.

Yumurta yemekte lüks oldu! Yumurtaya zam furyası devam ediyor
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Art arda yumurta fiyatlarına zam geldi. 2 hafta içinde meydana gelen peş peşe zamlar nedeniyle yumurtanın tane fiyatı arttı.

Yumurtaya yapılan iki zamla birlikte, koli başına yüzde otuz indirim satış yerlerine yansıdı.

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Zamdan önce 200 lira olan yumurta kolinin fiyatı 260 liraya çıktı. Bu nedenle, bir yumurta 8 ila 9 lira arasında değişiyor.

Tüketici ve esnaf, yumurta fiyatlarıyla ilgili endişelerle karşı karşıya.

Yumurtaya ikinci kez yüksek oranlarda zam yapıldığını belirten esnaf Mustafa Aksoy, "Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar" diyor.

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