Bitcoin rekora doymuyor! Kripto para yatırımı için doğru zaman mı?

Seçim sonrası hafta, Bitcoin'in 91 bin 110 dolara kadar yükselerek tarihi bir rekora ulaştı. Sonrasında işlem görmeye devam etti ve 90 bin 432 dolardan işlem görmeye devam etti.



Trump yönetiminin kripto para birimlerini destekleme vaadiyle Bitcoin'in bu olağanüstü yükselişi başladı. Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları benimseyeceğini ve ABD'yi "dünyanın kripto para başkenti" olarak ilan etmişti. Ek olarak, ulusal bir bitcoin stokunun kurulmasına yönelik bir planı da dile getirdi. Bu vaatler yatırımcıları çok heyecanlandırdı ve Bitcoin fiyatı hızla yükseldi.

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DİĞER KRİPTO PARALAR DA YÜKSELDİ

Bu hafta Bitcoin'in rekor yükselişi, kripto paralara olan ilgiyi artırdı. 5 Kasım seçimlerinden sonra Bitcoin'in değeri %32 arttı. Diğer kripto paralar da bu süreçte çok arttı. Seçim sonrası Ether %37 oranında değer kazandı, ancak Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin %150'den fazla arttı. Yatırımcılar yalnızca kripto paralara ilgi duyuyor, aynı zamanda kripto para madenciliği ve ticareti ile ilgili hisse senedi piyasası da ilgi duyuyor.