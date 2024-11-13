Bakan Işıkhan asgari ücret için net konuştu! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz yine toplanacaktır" dedi. Herkesin anlaşmaya vardığı bir miktarda anlaşmaya varılmasını umuyoruz” dedi.

Yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona mı göre asgari ücret zammı yapılacağı bir süredir tartışılıyor. Zam tahminleri için çeşitli senaryolar tartışılıyor.

Piyasalarda, asgari ücret için yüzde 25 oranında bir zam talebi yaygınlaştı.

Yüzde otuz ücret artışı da bekleniyordu.

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İş dünyası, asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılmasını istiyor.

Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler %25 ila %25 arasındaydı.

MERKEZ'DEN ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücretin belirlenmesine ilişkin bir standart değerlendirme yapmadıklarını açıkladı.

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Karan, "Biz karar verici değiliz" dedi. Bu kurulun bir parçası olmadığımız gibi, resmi ya da resmi olarak herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz.ifadelerini kullandı.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "Asgari ücret artışının iktisadi faaliyetinin görece zayıfladığı dönemde geçişkenliği daha düşük oluyor" dedi.

Akçay, ücret artışlarında ileriye dönük endekslemeye geçilmesini istedi. Akçay, "Bu enflasyon için avantajlı. İleriye dönük endeksleme gereklidir. Konjonktürün de uygun olduğuna inanıyorum." dedi.