Tesla araç bu kez can aldı! 4 kişi yanarak can verdi

Kanada'nın Toronto şehrinde, Tesla marka bir araç yüksek hızla bariyerlere çarptı. O sırada Tesla'nın kapıları otomatik olarak kapandı.

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25 yaşındaki Neelraj Gohil, 29 yaşındaki ablası Ketaba Gohil ve arkadaşları Jay Sisodiya ve Digvijay Patel, araçta çıkan yangında can verdiler.



Araçta dört kişi öldü, 20 yaşlarındaki bir kadın ise olay yerinden geçen posta çalışanı Rick Harper tarafından kurtarıldı.



Harper, yakında bulunan metal bir çubukla camı kırarak kadını otomobilden çıkarmayı başardı.



Kaza sırasında elektrik kesintisi nedeniyle Tesla araçlarının elektronik kapı sisteminin açılmadığı ortaya çıktı. Tesla kullanıcıları, araçta manuel açma sistemi olduğu konusunda uzmanlardan uyarıldı. Bununla birlikte, bazı insanlar bu özelliği pek kullanmadıkları için bilmiyorlar, ancak kaza sırasında kullanılması gerektiği söylendi.