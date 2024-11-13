  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Tesla araç bu kez can aldı! 4 kişi yanarak can verdi

Tesla araç bu kez can aldı! 4 kişi yanarak can verdi

Kanada'nın Toronto şehrinde bir trafik kazası sırasında Tesla aracı kendi kendine kapılarını kilitledi. Araçta çıkan yangın dört kişiyi öldürdü, bir kişi ise yoldan geçen birinin camını kırarak kurtuldu.

Tesla araç bu kez can aldı! 4 kişi yanarak can verdi
Yayınlanma:

Kanada'nın Toronto şehrinde, Tesla marka bir araç yüksek hızla bariyerlere çarptı. O sırada Tesla'nın kapıları otomatik olarak kapandı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni kararYasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni karar

Bedelli askerlik yapmak isteyen hemen başvursun! Bedellik askerlik ücretine dev zamBedelli askerlik yapmak isteyen hemen başvursun! Bedellik askerlik ücretine dev zam

2025 takvimi açıklandı! YKS ve KPSS tarihleri belli oldu2025 takvimi açıklandı! YKS ve KPSS tarihleri belli oldu



25 yaşındaki Neelraj Gohil, 29 yaşındaki ablası Ketaba Gohil ve arkadaşları Jay Sisodiya ve Digvijay Patel, araçta çıkan yangında can verdiler.

Araçta dört kişi öldü, 20 yaşlarındaki bir kadın ise olay yerinden geçen posta çalışanı Rick Harper tarafından kurtarıldı.

Harper, yakında bulunan metal bir çubukla camı kırarak kadını otomobilden çıkarmayı başardı.

Kaza sırasında elektrik kesintisi nedeniyle Tesla araçlarının elektronik kapı sisteminin açılmadığı ortaya çıktı. Tesla kullanıcıları, araçta manuel açma sistemi olduğu konusunda uzmanlardan uyarıldı. Bununla birlikte, bazı insanlar bu özelliği pek kullanmadıkları için bilmiyorlar, ancak kaza sırasında kullanılması gerektiği söylendi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Toraji ve Usagi tayfunu Filipinler'i vurdu: Binlerce kişi tahliye ediliyor!
Toraji ve Usagi tayfunu Filipinler'i vurdu: Binlerce kişi tahliye ediliyor!
Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?
Global Fire Power Avrupa'nın en güçlü ordusunu açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?
Pakistan'da içi yolcu dolu otobüs nehre uçtu: Çok sayıda ölü var!
Pakistan'da içi yolcu dolu otobüs nehre uçtu: Çok sayıda ölü var!
İstasyonda bomba patladı! En az 24 kişi hayatını kaybetti
İstasyonda bomba patladı! En az 24 kişi hayatını kaybetti
İsrail'den kanlı saldırı! Çocukları hedef aldı 32 kişi hayatını kaybetti
İsrail'den kanlı saldırı! Çocukları hedef aldı 32 kişi hayatını kaybetti
Dünya sallanıyor! Şili açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem!
Dünya sallanıyor! Şili açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem!
Almanya'da siyasi kriz patlak verdi! Olaf Scholz Maliye Bakanı Christian Lindner'i kovdu, trafik ışıkları koalisyonu çöktü
Almanya'da siyasi kriz patlak verdi! Olaf Scholz Maliye Bakanı Christian Lindner'i kovdu, trafik ışıkları koalisyonu çöktü