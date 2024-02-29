Yolcuların hayvan sevgisi mest etti! O, koltukta mışıl mışıl uyudu, yolcular ayakta seyahat etti

Eskişehir'de seyir halindeki tramvay koltuğunda uyuya kalan köpek yolcuların ilgi odağı oldu. Tramvaya binen yolcular uyuyan köpeği rahatsız etmemek için ayakta yolculuk etmeyi tercih ettiler.

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Yolcuların hayvan sevgisi mest etti! O, koltukta mışıl mışıl uyudu, yolcular ayakta seyahat etti

Eskişehir'de seyir halindeki tramvay koltuğunda uyuyan köpek, yolcuların ilgi odağı oldu.

Tramvaya binen yolcuların bir kısmı boş olan koltuklara oturdular. Yolcuların bir kısmı da koltuklar boş olmadığından ayakta yolculuk yaptılar. Ayakta yolculuk yapan yolcular, koltukta uyuyan siyah köpeği koltuktan kaldırmadılar. Ayakta yolculuk yapan yolcular, siyah köpeği elleri ile severek okşadılar.

Yolcuların hayvan sevgisi mest etti! O, koltukta mışıl mışıl uyudu, yolcular ayakta seyahat etti

SSK - Otogar hattı istikametine giden tramvaydaki yolcular, ‘’Mışıl mışıl koltukta uyuyan sevimli siyah köpeği çok sevdik ve ellerimizle okşayarak uyumasına yardımcı olduk. Uykusuz kalmış sevimli siyak köpek, uyusun, uykusunu alsın ve rahat etsin. Bizler ayakta yolculuk yapmaya razıyız. Bizler hayvanları korumalıyız, sevmeliyiz ve gelecek nesillerimize davranışlarımızla örnek olmalıyız’’ dediler.

Yolcuların hayvan sevgisi mest etti! O, koltukta mışıl mışıl uyudu, yolcular ayakta seyahat etti

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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