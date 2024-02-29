Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! Halil Umut Meler düdük çalacak!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

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Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! Halil Umut Meler düdük çalacak!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Galatasaray arasında 3 Mart Pazar günü oynanacak derbi maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Cumartesi, 3 Mart Pazar ve 4 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Ligin 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Süper Lig'de 28. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker

2 Mart Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan

19.00 Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

3 Mart Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

13.30 Pendikspor - Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Halil Umut Meler

4 Mart Pazartesi

17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! Halil Umut Meler düdük çalacak!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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