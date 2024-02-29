Marmara Denizi'nde alg patlaması! Suya dokunanlar şaşkına döndü!

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, kıyıda suya dokunanlar adeta şok yaşadı. Tek hücreli organizmaların aşırı derecede üremelerinden sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla yaşanan 'alg patlaması' deniz suyunu gece yarısı mavi ışıklı hale getirdi.

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Marmara Denizi'nde alg patlaması! Suya dokunanlar şaşkına döndü!

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, tek hücreli organizmaların aşırı derecede üremelerinden sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla yaşanan 'alg patlaması' deniz suyunu gece yarısı mavi ışıklı hale getirdi. Denizdeki ışığı görenler büyük şaşkınlık yaşadılar.

DENİZ SUYU MAVİ IŞIKLI RENGE BÜRÜNDÜ

Marmara Denizi'nin Bursa Mudanya kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. Sahil bandındaki alg patlaması denizin rengini değiştirdi. Özellikle Mudanya ve Güzelyalı kıyılarında biriken algler denizin açık mavi renge dönmesine sebep oldu. Birçok vatandaşın dikkatini çeken tabiat olayında, kimi eğlendi, kimi ise o anları kayda aldı.

Marmara Denizi'nde alg patlaması! Suya dokunanlar şaşkına döndü!

'Alg Patlaması' olarak bilinen 'Kızıl Akın' (RedTide), sucul ekosistemlerde bir veya birkaç alg (fitoplankton) türünün, besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, bununla birlikte sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme sokmasına neden oluyor. Alg patlamasının yöresel ve mevsimsel olduğu ve genellikle az derin sahil sularında, iç deniz, körfezler, göller ve nehir ağzına yakın yerlerde yoğun görüldüğü belirtildi.

Marmara Denizi'nde alg patlaması! Suya dokunanlar şaşkına döndü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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