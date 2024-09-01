Yeşilçam'ın en ünlü ismiydi: Ahu Tuğba vefat etti

Ünlü sinema oyuncusu ve sanatçı Ahu Tuğba öldü. Tuğba'nın vefatı, sanatçı arkadaşı Nuri Alço tarafından duyuruldu.

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Yeşilçam'ın en ünlü ismiydi: Ahu Tuğba vefat etti

69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, ABD'de Miami'deki evinde vefat etti.

Ahu Tuğba uzun süredir ileri seviye astımla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz nisan ayında oyuncu da bir trafik kazası geçirdi. Sekiz saatlik operasyonun ardından üç hafta yoğun bakımda kaldı.

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Nuri Alço, Ahu Tuğba'nın vefatını açıkladı. Alço, "Kızı Anjelik ile bir görüşme yaptım" dedi. Maalesef üzülüyorum. "Ahu'muzu kaybettik" dedi.

1955 doğumlu Ahu Tuğba, Derviş Bey, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo ve Tacsız Kraliçe gibi filmlerde rol aldı.

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