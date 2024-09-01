AK Partili isim ilk kez açıkladı! Emeklilik sistemi değişiyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin değiştirileceğini duyurdu. Güler, bu konuyla ilgili herhangi bir araştırmanın yapılmadığını söyledi.

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AK Partili isim ilk kez açıkladı! Emeklilik sistemi değişiyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, uzun süredir yeni emekli olacakları ilgilendiren emekli sisteminin ve maaş hesabının değiştirilmesi tartışmalarına son verdi. Güler, açıklamasında, gelişmiş ülkelerin yeni bir sistem üzerinde çalışmadıklarını belirtti.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklamalarında yaşta herhangi bir indirimin mümkün olmayacağını belirterek, "Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç başlık öne çıkıyor." Birincisi, ödediğiniz prim miktarı, ikincisi ise ödediğiniz süre. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde, bizim ülkemizde olduğu gibi kırk, kırk beş yaşındaki bireylerin emekli olmasına rastlayamazsınız. Avrupa'da emeklilik yaşı 65 veya 67 olarak belirlenmiştir.

“Sürdürülebilir Mahiyette Bir Emeklilik Sistemini İnşa Etmemiz Lazım”

Emekli olanların tek bir maaş alması gerektiği konusunda Güler, "Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır" dedi. Ancak ülkemizde şu anda yaklaşık 32 milyon çalışan ve 16 milyon 100 emekli var. Bu nedenle, iki çalışan için bir emekli olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, hem prim miktarını hem de ödenen süreyi esas alacak daha adil, daha dengeli ve daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemi oluşturmamız gerekiyor. Ayrıca, vatandaşlarımızın seçmiş oldukları tercih noktasında ona göre bir emekli maaşı almaları gerektiğini belirtti.

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