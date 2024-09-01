İslam Memiş bu kez tarih verdi! Altın almak isteyenler için son şans

Öngörülerinin tutarlılığıyla dikkat çeken İslam Memiş, bu kez yatırımcılara altın piyasaları için "son 1 gün" uyarısı yaptı.

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İslam Memiş bu kez tarih verdi! Altın almak isteyenler için son şans

Bu ay altın rallisinden sonra gram altın, ons altın fiyatlarının artışından etkilenerek 2 bin 800 TL bandına çok yaklaştı. Altın, rekor üstüne rekor kırdığı bir ay geçirirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları ilgilendiren bir tarih verdi.

Altınla ilgili olarak konuşan İslam Memiş, "ABD'den gelen son veriler, yılın geri kalan döneminde faiz indiriminin güçlü bir olasılık olduğunu gösteriyor" diyerek eylül ayında alınacak faiz kararına atıfta bulundu.

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Fed Başkanı Powell'ın yumuşak tondaki açıklamaları ve enflasyon verileri, altının ciddi bir yükselişin eşiğinde olduğunu gösteriyor. Son haftalardaki hareketliliğin, Fed'in faiz indirimine gitmesi durumunda dolardan çıkan yatırımcıların ilk olarak altına yönelmesi nedeniyle bir hazırlık dönemi olduğunu söyleyebiliriz.”

“Satın Alma Fırsatı Vermeyecek Kadar Hızlı Gelişecek”

Altın alacaklarla ilgili olarak İslam Memiş, "Eylül ayıyla birlikte yükseliş hareketi belirginleşecek" dedi. Bu nedenle, bu hafta bitmeden altın almayı düşünenlerin kararlarını vermeleri gerekiyor. Bir sözüm var: Yıl boyunca herkes eğlenir ama en son gülen gümüş olur. Yılın son çeyreğinde gümüş fiyatlarında da önemli yükselişler bekliyoruz” dedi. Son olarak İslam Memiş,

Emtia piyasasında meydana gelen gelişmeler, satın alma şansı olmayan hiçbir kişiye fırsat vermeyecek kadar hızlı gelişecek. Sonuç olarak, hazırlıkları tamamlamak ve alınacak varlıkları şimdiden bir kenara koymak için harika bir zaman.”

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