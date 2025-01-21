Yenilenen Molla Gürani Parkı Hizmete Girdi

İlçe genelindeki parklarda çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi ekipleri, Kurtköy Mahallesi’ndeki Molla Gürani Parkı’nda yenileme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Oyun grubu ve basketbol sahasının yenilenmesiyle park daha modern bir görünüme kavuştu. Parka, ayrıca mini bir futbol sahası ve antrenman istasyonu da inşa edildi.

Pendik Belediyesi ekipleri yeni park yapımı ve park yenileme çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ekipler Kurtköy Mahallesi’nde yer alan Molla Gürani Parkı’nı yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Çalışmalar kapsamında parkın oyun grubu ve zemini, basketbol sahası, yürüyüş yolları ve spor aletleri yenilendi.

Ekipler ayrıca 5 bin 531 metrekarelik parka mini bir futbol sahasıyla beraber antrenman istasyonu kazandırarak bölge sakinlerinin hizmetine sundu. Ayrıca çalışmalar kapsamında yenilenen piknik masalarının da sayıları artırıldı.