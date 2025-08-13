Yeniden Refah Partisinden istifa etmişti! Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar AK Partiye mi katılıyor?

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin tek Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, sürpriz bir kararla 2 Eylül'de partisinden istifa eden ve bir süredir bağımsız olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın AK Partiye geçeceği iddia ediliyor.

2 EYLÜL'DE YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Mehmet Kasım Gülpınar, 24., 25., 26. ve 27. dönemlerde AK Parti'den milletvekilliği yaptıktan sonra 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Gülpınar, 3 Eylül 2024 günü sürpriz bir şekilde partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gülpınar, her ne kadar yola bağımsız devam edeceğini öne sürse de AK Parti'ye geçeceği iddialarının önüne geçemedi. Gülpınar'ın, geçtiğimiz gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi de bu iddiaları tekrar güçlü bir şekilde gündeme taşımıştı.

KASIM GÜL PINAR AK PARTİYE Mİ KATILIYOR?

Halk Tv yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, söz konusu iddiaları Mehmet Kasım Gülpınar'a sordu.

Gülpınar, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, AK Parti ile bu konuda herhangi bir görüşme yapmadığını ifade etti.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile konuştum. Gülpınar, AK Parti’ye geçeceği iddiasını kesin bir dille yalanlıyor. 'Değil geçmek, aramızda bir görüşme bile olmadı' diyor."

