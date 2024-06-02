Garanti kredi kampanyası başlattı! Gelir belgesi olmadan kredi başvurusu yapın

Garanti BBVA, acil finansman ihtiyaçları için hızlı ve basit bir çözüm sunarak öne çıkıyor. T.C. Kimlik Numarası ve gelir belgesi gerektirmeyen 10.000 TL kredi imkanıyla acil nakit ihtiyaçlarınız için hizmetinizde. Gelir belgesi istemeden yapılan başvurular, belgelerin toplanmasını kolaylaştırır ve işlemlerinizi hızlandırır.

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Garanti Kredi Başvurusu

Garanti BBVA'nın 10 bin TL kredisine başvurmadan önce yerine getirmeniz gereken bazı önemli koşullar vardır. O koşullar şunlardır:

TCKN: Geçerli bir T.C. Kimlik Numarası ile başvuru yapmanız gerekir.

Yaş Sınırı: Krediye başvurmak için en az 18 yaşında olmalısınız.

Kredi Puanı: Başvurunuzun kabul edilmesi için kredi puanınız yeterli olmalıdır. Garanti BBVA, başvurunuzu inceledikten sonra kredi puanınızı değerlendirecektir.

Garanti BBVA Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu Yapma Adımları: 10 bin TL'lik krediye başvurmak çok kolay ve hızlıdır. Başvuru, aşağıdaki adımlardan oluşur:

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Mobil ve Online Bankacılık: Garanti BBVA'nın mobil uygulaması veya web sitesi aracılığıyla kredi başvurusu yapmak son derece kolaydır. Giriş yaptıktan sonra kredi bölümüne gidin ve istenen bilgileri doldurun.

Şubeden Başvuru: Garanti BBVA'nın herhangi bir şubesine gidip kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için T.C. Kimlik Kartınızın yanınızda olması yeterli olacaktır.

SMS Başvurusu: Kredi için bir SMS göndererek de başvurabilirsiniz. İstediğiniz kredi miktarını ve TCKN'nizi içeren bir mesajla başvurunuzu hızlıca yapın ve ön onay alın.

Kredi Onay ve Erişim Süreci

Garanti BBVA, başvurunuz incelendikten sonra uygun görülürse kredinizi belirlediğiniz banka hesabına aktaracaktır. TCKN ile başvurulan 10.000 TL'ye kadar olan gelir belgesiz kredi ile acil nakit ihtiyacınızı hemen karşılayabilir ve bunu hemen ödeyebilirsiniz.