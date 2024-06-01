Millete domuz eti yedireceklerdi! Çiftliğe suçüstü yapıldı

Aydın'da bir çiftlikte yaban domuzu kesildiği ihbarını alan ekipler, yaklaşık bir ton parçalanmış ve poşetlere doldurulmuş yaban domuzu eti ele geçirdi.

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Millete domuz eti yedireceklerdi! Çiftliğe suçüstü yapıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir çiftliğe jandarma tarafından baskın düzenlendi ve bir ton kesilip paketlenmiş domuz eti ele geçirildi.

Jandarma, İncirliova ilçesi Hacıaliobası mahallesinde bir çiftlikte bir yaban domuzu kesildiğini öğrendi. İncirliova İlçe Tarım Müdürlüğü ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çiftliğe baskın düzenlendi.

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Çiftlikte yapılan kontrolde yaklaşık bin kilogram yaban domuzu eti parçalanmış ve poşetlere doldurulmuş olarak dondurucularda bulundu.

Olayla İlgili Bir Kişi Gözaltında

Ele geçirilen hayvanlar imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli kişi hakkında dava açıldı.

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