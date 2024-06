Başıboş köpekler yine saldırdı! Küçük çocuk zor kurtuldu

13 yaşındaki bir çocuk, Sivas'ta başıboş köpeklerin saldırısında canını güçlükle kurtardı. Küçük çocuk birçok yerde yaralandı.

Sivas Belediyesi mücavir alanındaki Şeyh Şamil Mahallesi 80. Sokakta bulunan bir çocuk parkında olay meydana geldi. 13 yaşındaki E. Karakoç, evinin hemen önündeki parkta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan abisinin yardımıyla canını güçlükle kurtardı. Karakoç ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı ve orada tedavi edildi. Hayati tehlike oluşturmadığını belirtti.

"Evimizden çıkamaz hale geldik"

Karakoç'un babası Ömer Karakoç, sokağa çıkamaz hale geldiklerini ve defalarca yardım istemelerine rağmen belediyenin önlem almadığını söyledi. Karakoç, mahallelerinde çok sayıda başıboş köpek olduğunu ve sürüleriyle gezdiklerini söyledi. Belediyeyi defalarca bilgilendirdik. Hiçbir önlem alınmadı. Kendi evimizde kapıya çıkamaz hale geldik. Gündüz bile kapıya çıkamaz hale geldik. Evimizin önünde bir köpek bir çocuğu ısırmış. Bacağı ve sırtı derin yaralarla dolu. Kardeşi yetişemediği için ısıracaktı. Bu sırada kardeşi gelmiş. Yoksa daha derin yaralar da açacakmış.

Üzüntülü baba, sokak köpeklerinin giderek daha yaygın hale geldiğini belirterek, "Sokak köpekleri bayağı bir sorun olmaya başladı." Bu Sivas için değil, tüm Türkiye için geçerlidir. Bu sorun her yerde yayıldı. Bununla ilgili bir önlem alınması gerekiyor. Hayvan savunucuları her zaman hayvanları savunur, ancak köpekler insanlardan daha mı önemli? Tamam, "öldürülsün, katledilsin" demiyoruz ama bunun bir yolu olması gerekiyor. Mahallede her akşam bir kişiden fazla köpek var. Bu nedenle, bir çözüm veya önlem bulunmasını bekliyoruz. Yetkililere sadece "tamam tamam" dediğimizde geçiştiriliyorlar. Yine şikayetçi oldum ve ifade vermek için gideceğim. Yine aynı şey. Bir şey değişmeyecek. "Bu yıllardır böyledir" dedi.