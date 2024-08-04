Yeni başlayanlar için kilo verme ipuçları: 10 etkili yürüyüş…

Sadece yürüyüş yaparak kilo vermek mümkün. Kilo verme yolculuğunuza başlıyor musunuz? İşte oraya ulaşmanıza yardımcı olacak 10 etkili yürüyüş ipucu. Bu ipuçları fazla kilolarınıza savaş açıyor.

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Yeni başlayanlar için kilo verme ipuçları: 10 etkili yürüyüş…

Günlük bir yürüyüş alışkanlığı oluşturmayı düşünüyorsanız, doğru yoldasınız. Yürüyüş, fitness rutininize sorunsuz bir ektir; ekipman gerektirmez, ücretsizdir ve bunu iş aramaları alırken veya bir sesli kitabı yakalarken yapabilirsiniz.

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Ayrıca, mükemmel bir kalori yakıcıdır ve size yeni siteleri ve patikaları keşfetme fırsatı verir. Başlamanıza yardımcı olmak için, yeni başlayanlar için daha fazla kilo vermek için 10 yürüyüş ipucumuz var.

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GÜNLÜK YÜRÜYÜŞLERE ÇIKMAYI HATIRLAMASI GEREKENLER

  1. Haftalık yürüyüş seansınızı planlamalısınız.
  2. Yürüme hızınızı, içinizdeki enerji miktarına göre ayarlamalısınız.
  3. Ayak bileği ağırlıkları gibi ağırlıklar giyerek bir üst üste almayı deneyebilirsiniz.
  4. İyi bir duruş sürdürmelisiniz.
  5. Mümkünse zorlu bir yürüyüş rotası seçmelisiniz. Arazi ne kadar zorsa, o kadar etkili olur.
  6. Yürümeden önce yemeğinizi hafif tutmalısınız.
  7. Bir su şişesi taşımalısınız.
  8. Hafta boyunca uzun yürüyüşler ve mini yürüyüşler ekleyebilirsiniz.
  9. Yürüme seansınızdan sonra veya aradaki diğer egzersizleri ekleyin.
  10. Seansınızdan sonra serinlemeyi unutmayın.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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