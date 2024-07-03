Yapıkredi promosyonda zirvede! 45 bin TL promosyon ödemesi yapacak

Promosyona imzalar atıldı! Yapı Kredi 45.000 TL promosyon ödemesi yapacak. Yapılacak olan promosyon ödemesi ile alakalı detayları sizler için hazırladık.

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Yapıkredi promosyonda zirvede! 45 bin TL promosyon ödemesi yapacak

Yeni bir promosyon anlaşması Türkiye'de gerçekleşti. Buna göre, Adana Çukurova Belediyesi tarafından yapılan banka promosyonu ihalesi, işçilere 45 bin TL promosyon ödemesi sağlayacak.

45 Bin TL Yapı Kredisi Kampanyası

Çukurova Belediyesi işçileri için promosyon ihalesinin dokuzuncu turunda Yapı Kredi, 36 aylık dönem için işçi başına 43 bin TL en yüksek teklifi verdi. Başkan Kozay'ın talebi, rakamı 45 bin TL'ye yükseltti. Atılan imzalar sonrası üç yıllık imzada kırk bin lira ödeme yapılacaktır.

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Promosyon ihalesini yöneten Başkan Emrah Kozay, "Yol arkadaşlarımız iyi günlerde güle güle harcasınlar" dedi. Çalışma arkadaşlarımızın yardımına her zaman hazırız. Herkese iyi şanslar. Sonuçlanan ihaleye göre her çalışanımız 45 bin TL promosyon alacak. Her durumda yol arkadaşlarımızla birlikteyiz. İş yerimizde, hizmet binamızda ve tesislerimizde fedakarca görevlerini en iyi şekilde yerine getiren çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Yol arkadaşlarımız güzel bir gün geçirsinler. Ayrıca, ihaleyi kazanan bankanın temsilcilerine emekten ve emekçiden yana tavırlarından dolayı minnettarlığımı ifade etti.

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