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Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar: Dev uyuşturucu sevkiyatına operasyon!

Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar: Dev uyuşturucu sevkiyatına operasyon! İşte ayrıntılar...

Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar: Dev uyuşturucu sevkiyatına operasyon!
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Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar: Dev uyuşturucu sevkiyatına operasyon! İşte ayrıntılar...

Ticaret Bakanlığı: Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri’nin İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar: Dev uyuşturucu sevkiyatına operasyon!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri’nin İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar: Dev uyuşturucu sevkiyatına operasyon!

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin titiz ve kararlı mücadelesi, kaçakçılıkla mücadelede bir kez daha büyük bir başarıya imza atılmasını sağladı. Yapılan teknik analiz ve hedefleme çalışmalarının ardından, yurt dışı menşeili ve ülkemizden transit olarak geçecek bir kargo gönderisi detaylı incelemeye alındı.

Uyuşturucu kaçakçılarının; 455,2 kilo ağırlığında kokain cinsi uyuşturucu ticareti için hazırlanan 40 kutudan oluşan kargo gönderisine Gümrükler Muhafaza NARKOKİM ekiplerince el konuldu.

"UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE VURMAYA DEVAM"

Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir. Tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturan ve insanlığı hedef alan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını uluslararası alanda da başarıyla yürüten Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri; insan sağlığına ve refahına büyük tehdit oluşturan ve terör örgütlerine finansman kaynağı sağlayan uyuşturucu tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor."

Kaynak:AA

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