Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika!Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon aylık yüzde 2,46 artarken, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak açıklanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 2,46 artarken, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak açıklanmıştı.

AYLIK ENFLASYONA EN BÜYÜK ETKİ GIDADA

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94 artış, ulaştırmada yüzde 0,25 artış ve konutta yüzde 2,10 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 oldu.

YILLIK ENFLASYONDA EN YÜKSEK ARTIŞ YİNE EĞİTİMDE

Yıllık bazda gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12 artış, ulaştırmada yüzde 21,59 artış ve konutta yüzde 68,63 artış gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 oldu. Yıllık bazda TÜFE'de en yüksek artış yüzde 80,42 ile eğitimde görüldü.

TÜİK verilerine göre, mart ayında TÜFE yüzde 2,46 artış kaydedildi. Yıllık enflasyon yüzde 38,10 seviyesine geriledi.

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Aylık bazda enflasyona en büyük katkı yüzde 1,23 ile gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. En büyük artış ise yüzde 9,96 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Yıllık bazda TÜFE'de en yüksek artış yüzde 80,42 ile eğitim grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 2,46 Üretici enflasyonu (ÜFE) ise aylık yüzde 1,88 artarken; TÜFE yıllık bazda yüzde 38,10 ÜFE ise 23,50 olarak gerçekleşti. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak açıklanmıştı.

ÇEKİRDEK TÜFE'DE ARTIŞ

Çekirdek enflasyon olarak nitelenen enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE martta yüzde 1,46 artış kaydetti. Yıllık bazda artış yüzde 34,42 oldu. Merkez Bankası yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 24 olacağını öngörüyor.

YILLIK ENFLASYONDA EN YÜKSEK ARTIŞ YİNE EĞİTİMDE

Yıllık bazda gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12 artış, ulaştırmada yüzde 21,59 artış ve konutta yüzde 68,63 artış gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 oldu. Yıllık bazda TÜFE'de en yüksek artış yüzde 80,42 ile eğitimde görüldü.

TÜFE'de kapsanan 143 temel başlıktan 113 başlıkta artış, 25'inde düşüş gerçekleşirken, 5'inde değişim olmadı.